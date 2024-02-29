رئيس أشمون: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

ترأس اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي بأشمون والذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور نواب رئيس المدينة، وسكرتير عام المجلس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية و مديري المصالح والإدارات الخدمية، ومديري الإدارات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

استهل النمر اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وخلال الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات التي تقوم بها رئاسة مركز ومدينة أشمون لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع بمشاركة تجار الجملة بمركز أشمون وبالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، موجهاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التوسع في فتح معارض أهلا رمضان بكافة القري وتكثيف الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الإستغلال والتصدي لاحتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ،اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وخلال الإجتماع أيضاً تم إستعراض ومتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث أية كان نوعها من تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون وتحقيقاً للصالح العام حفاظاً علي هيبه الدولة وسيادة القانون، كما تم خلال الإجتماع أيضاً مناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات لدفع منظومة العمل حرصاً على الصالح العام ، موجها بضرورة إستمرار عمل الأرشفة لجميع ملفات التصالح وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات ، كما تم أيضاً عرض جميع ما تم انجاز بجميع الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية بمركز أشمون .

وفي نهاية الإجتماع وجه النمر رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الإشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى، وشدد النمر علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة بإستمرار الاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100مليون شجرة ،وكذا التواصل الدائم مع المواطنين الاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون، وتم فتح باب المناقشة أمام الحضور للرد على جميع التساؤلات وتم الرد عليها في الحال .