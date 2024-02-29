استمرار تسليم دراجات المرحلة الرابعة لمبادرة "دراجتك صحتك" بالقليوبية

سلم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدراجات الهوائية للمرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" وعددها 13 دراجة هوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية' تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تهدف مبادرة "درجتك صحتك" إلى تغيير الانتقال اليومي للمواطنين، وتشجيع على استخدام الدراجات فى حياتهم اليومية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.