29 فبراير.. حكاية السنة الكبيسة وأسباب تكرارها كل 4 سنوات

يصادف اليوم الخميس الموافق 29 شهر فبراير آخر أيام الشهر لعام 2024، و29 فبراير، وهو اليوم الذى يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، ويكون ذلك وفقا للتقويم الميلادى الذى يقول إن شهر فبراير عدد أيامه 28 يوما فقط، وفيما تمتد "السنوات الكبيسة" إلى يوم 29 شهر فبراير وتستغرق الكرة الأرضية 365.25

يوما للدوران حول الشمس.

السنة الكبيسة

و ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن يوم 29 فبراير يعرف بـ"اليوم الكبيس"، وهو اليوم الإضافي، يجعل طول العام 366 يوما بدلا من 365 يوما.

ومن الضروري وجود أيام كبيسة للحفاظ على التقويم عمليا "، وذلك بالتزامن مع فترة دوران الأرض حول الشمس.

وبدون ذلك اليوم الإضافي، وفي يوم 29 فبراير كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من ست ساعات كل عام، وبعد 100 عام فقط ، فإن التقويم بدون سنوات كبيسة سيكون متخلفا بحوالي 24 يوما تقريبا فيما يتعلق بالأيام الموسمية الثابتة مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

وفبراير هو الشهر الثاني في السنة في التقويم الغريغوري، وهو أقصر الشهور فى هذا التقويم، والوحيد الذي يبلغ عدد أيامه 28 أو 29 يوما.

و قد يصادف يومِ 29 فبراير احتفال بعض الأشخاصِ بعيد ميلادهم فهؤلاء لديهم خياران، وهنا يكون اختيارهم أما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة.

تقسيم السنة الكبيسة

ومن المعروف أن السنوات الميلادية تنقسم إلى سنوات بسيطة عدد أيامها 365 يوما، وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوما، ومن خلال طريقة حسابية بسيطة، يتعلم إذا السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4 ، وفي حالة إذا كان الناتج كسر فتكون سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عدد حقيقي بدون كسر فهى سنة كبيسة.



ويرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوما و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية والتي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وخلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2020 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنه كبيسة.