العثور على آخر 3 جثث من ضحايا «معدية نكلا»

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، العثور على جثامين آخر 3 ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمحافظة الجيزة، وهم: "سيف إبراهيم هنداوي، ومحمود محمد السيد، وعبد الرحمن ياسر الغرياني"، معلناً وقف عمليات البحث بعد العثور على جثامين ضحايا معدية نكلا من أبناء محافظة كفرالشيخ، وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، ومعاونة الأهلي، التي استمرت لعدة أيام.

وقدم المحافظ الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، وجميع المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في عملية الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لجميع أبنائها، وتقديم كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين.