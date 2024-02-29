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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بشائر رأس الحكمة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 29 فبراير 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة الرسمية العاملة في سوق الصرف المصرية.

واقترب سعر الدولار في السوق السوداء من السعر الرسمي بالبنوك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال البنك المركزي المصري جزء من أموال صفقة رأس الحكمة ومن المقرر استلام الجزء الباقي يوم الجمعة المقبل، ليتراوح سعر الدولار الموازي بين 44 - 45 جنيها، وهو أدنى سعر الدولار في السوق السوداء منذ شهرين.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبينما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية بداية اليوم نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف  الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي اليوم عند نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف  الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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