قوات الاحتلال تعتقل طفلًا فلسطينيًا ووالده خلال اقتحام منطقة خلة نفيسة بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطفل أحمد أمين الطيطي، ووالده أمين الطيطي، خلال اقتحام الاحتلال، منطقة خلة نفيسة بمحافظة الخليل، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، منذ قليل، بوصول 25 شهيدًا فلسطينيًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر، على مخيم النصيرات والبريج والزهراء.

وأطلقت دبابات الاحتلال النيران بشكل مكثف على محيط جامعة الأقصى، غرب مدينة خان يونس، كما استشهد، اليوم، الشاب الفلسطيني بشار نهاد حنني، من بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وأوضحت مصادر داخل البلدة لوسائل إعلام فلسطينية، إن الشاب بشار نهاد حنني، أصيب برصاصة في البطن، خلال اقتحام الاحتلال البلدة.