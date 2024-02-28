شعبة السيارات: انخفاض الأسعار بنسبة 20% منذ بداية فبراير الجاري

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف، إن أسعار السيارات تراجعت بنسبة تصل إلى 20% من بداية فبراير الجاري، وبنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12% منذ يوم الجمعة الماضية.

وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، على خلفية إتمام صفقة رأس الحكمة.

وأكد عضو شعبة السيارات، أن الأسعار الحالية معقولة ومناسبة، وتعد سعرا عادلا بتخفيضات جيدة، مؤكدا أن تجار وموزعي السيارات تجاوبوا سريعا مع تراجع الدولار وقرر خفض الأسعار.

وتابع السبع: “أؤمن بتكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن سعر العملة إذا تراجع سينتج عنه تخفيض مباشر لأسعار السيارات ومكاسب للتجار من الإقبال على الشراء، والتخفيضات التي شهدتها السوق المحلية للسيارات جيدة على خلفية الأخبار الإيجابية وانخفاض سعر الدولار، ولابد من أخذها في الاعتبار وسوق السيارات والذهب الأعلى تجاوبًا مع تغييرات العملة”.