جامعة أسيوط تنظم معرضاً لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط؛ فعاليات المعرض الفني لقسم التصوير، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خالد صلاح سعيد عميد كلية الفنون الجميلة.

أشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تحرص جامعة أسيوط على تنظيمها، في إطار الاهتمام؛ بتوفير بيئة إبداعية فنية، وتدريبية؛ لدعم مهارات الطلاب، والاهتمام بالمشروعات الطلابية، وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وجميع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع، والابتكار؛ والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم.

تضمنت المعروضات؛ أهم الأعمال الفنية لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة/ شعبتي التصوير، والتصوير الجداري، والذي بلغ عددها (٥٠ ) لوحة فنية بألوان الزيت، و بمقاسات متنوعة.

وقد شهد المعرض إقبالاً متميزاً من الجمهور؛ فقد زار المعرض سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة وأستاذ العلوم السياسية، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم.

وقام بالإشراف على تنظيم المعرض؛ الدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس الأستاذ المساعد بقسم التصوير ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور محسن أحمد عبد اللاه منسق قسم التصوير، والدكتور حسن عبد العليم رئيس قسم الجرافيك.

