4 مارس.. انعقاد المؤتمر العلمي لقسم الهندسة المدنية بجامعة القناة

يُعقد المؤتمر العلمي لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة قناة السويس بمسرح رعاية الشباب وذلك يوم الاثنين الموافق 4 مارس القادم.

وقد أشار الدكتور إيهاب لطفي إلى أن محاور المؤتمر تتناول المتطلبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل في مجالات الهندسة المدنية.

هذا وأكدت الدكتورة منار عبد الشكور على أن المؤتمر العلمي للقسم هذا العام يأتي كفرصةً واقعيةً للاستفادة بخبرات ذوي الخبرة من مؤسسات وشركات هندسية كبيرة، الأمر الذي يفتح أفاقا جيدة لطلاب وخريجي القسم لاكتساب المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية.

وتشمل محاور المؤتمر آليات تنفيذ المنشآت العالية، والمهارات المميزة التي يجب توافرها لدى مهندس التنفيذ في مثل هذه المشروعات،

وتتطرق محاور المؤتمر لعرض مشروعات الأنفاق و المشروعات القومية العملاقة في مجال الهندسة المدنية وأهميتها،

مع دور المكتب الفني في إتقان تنفيذ الأعمال الهندسية، والإعداد المهني لمهندسي المكتب الفني، ومهندسي الموقع في ضوء مهارات إدارة المشروعات.

بالإضافة لعرض الاتجاهات الحديثة في مجالات الهندسة المدنية المختلفة، مثل الهندسة الإنشائية و هندسة الطرق والهندسة الصحية.

أما عن أهداف المؤتمر- فأشارت الدكتورة منار عبد الشكور أنها تتمركز حول:

الإِسهام في رَفع المُستوى الفكري والمهاري لدى الطلاب بالقسم و تعريفهم بمتطلبات و مهارات سوق العمل في مختلف مجالات الهندسة المدنية، و تعريفهم بالمشروعات القومية العملاقة وأهميتها ومتطلبات تنفيذها، والوقوف على آخر التطورات في مجالات الهندسة المدنية المختلفة، إلى جانب تقديم فرصة لتواصل الطلاب مع مديري الشركات والمكاتب الهندسية بهدف التعرف علي مجالات و فرص العمل،

وقد حرص القسم على أن يتم الإعْدادِ للمؤتَمر وتنظيمه وتنفيذه بمشاركة الطلاب أنفسهم بهدف تنميةُ مهاراتِهم وصقلِ قدراتِهم.

يشمل برنامج المؤتمر تكريم الطلاب المتفوقين، والطلاب المتميزين رياضيا، وكما يتم تنظيم مسابقة لأفضل ملصقات البحوث الطلابية لتشجيع الطلاب على البحث العلمي، وفقرة طُّلابية يتم من خلالها عرض مشكلاتهم و الحلول المقترحة لها.

ويختتم المؤتمر أعماله بوضع توصيات وآليات للدعم الطلابي على المستوى الأكاديمي والمهاري.