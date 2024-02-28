مدير مكتبة الإسكندرية يدعو لاستضافة أبطال قادرون باختلاف.. فيديو

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدولة المصرية شهدت على مدار 5 سنوات ماضية إنجاز كبير في ملف الاهتمام بذوي الهمم.



واستعرض مدير مكتبة الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أبرز ما قدمته الدولة لذوي الهمم بداية من الدستور ثم تشريع قوانين فإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأخيرا صندوق قادرون باختلاف.

ولفت زايد، إلى أن هناك نماذج ظهرت اليوم في احتفالية قادرون باختلاف، أبرزها الفتاة التي تركت دراستها قبل أن تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تلبية الرئيس السيسي حلم طفل بأن يكون سباحا في أحد الأندية، مؤكدا أنه عندما يتم منح ذوي الهمم فرصة يحققون طفرة كبرى.

وتمنى أستاذ علم الاجتماع، أن يكون هناك تعاون بين مكتبة الإسكندرية مع المؤسسات المعنية بذوي الهمم، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية لديها خبرة كافية في هذا الموضوع وهناك مركزا للمكفوفين ومركز آخر لذوي الهمم.

واقترح مدير مكتبة الإسكندرية، استضافة ذوي الهمم في المكتبة وقضاء يوم كامل بها، مضيفا أن المكتبة يمكنها توسيع الأنشطة وتنظيم لقاءات للمؤسسات المختلفة التي تهتم بذوي الهمم.

اتصالا بما سبق، أطلقت الإعلامية عزة مصطفى مبادرة للتعاون بين مكتبة الإسكندرية والاتحاد المصرية للإعاقات الذهنية لخدمة ذوي الهمم.

