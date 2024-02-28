تريزيجيه يقود طرابزون سبور للتأهل لنصف نهائي كأس تركيا

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الأربعاء، في تأهل فريقه طرابزون سبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس تركيا، بعد الفوز على باشاك شهير بهدف للا شيء.

التقى طرابزون سبور ونظيره باشاك شهير، مساء اليوم الأربعاء على ملعب شينول جونيش، معقل رفاق تريزيجيه، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس تركيا.

شارك تريزيجيه في المباراة أساسيًا، ولعب حتى الدقيقة 77، حينما حل الإيفواري نيكولاس بيبي بدلًا منه.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشلت محاولاتهما في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين فيسكا هدف اللقاء الوحيد، وذلك في الدقيقة 57 من صناعة أوموت جونيش.

يتألق تريزيجيه مع طرابزون سبور في الفترة الأخيرة، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات على التوالي مع فريقه في مختلف البطولات.

بذلك الفوز، تأهل محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور إلى نصف نهائي كأس تركيا بعد إقصاء باشاك شهير من البطولة بنتيجة 1-0.