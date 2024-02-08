فيديو.. طرابزون سبور يتأهل لربع نهائي كأس تركيا برائعة تريزيجيه

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، فريقه للتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس تركيا على حساب جنتشليربيرليجي.

قلب طرابزون سبور الطاولة على نظيره جنتشليربيرليجي، إلى فوز بهدفين مقابل هدف، بفضل هدف رائع سجله تريزيجيه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس على ملعب إريامان في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس تركيا.

تواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور، وشارك حتى الدقيقة 116 بعد استبداله بزميله فيليب بينكويتش.

وشارك تريزيجيه أساسيًا مع فريقه للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركته أمام بشكتاش في اللقاء الماضي في الدوري التركي، وذلك عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

تأخر طرابزون سبور في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شئ أمام جنتشليربيرليجي، سجله ميليح بوستان في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، استمر تأخر رفاق تريزيجيه في النتيجة طويلًا، حتى الدقيقة 90+6، حينما نجح إريم إلمالي في إدراك التعادل في الوقت القاتل من صناعة توماس ميونيير صفقة الفريق التركي في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وبعد هذا التعادل، اتجهت المباراة إلى شوطين إضافيين، شهد الشوط الإضافي الأول، تسجيل تريزيجيه هدف رائع في الدقيقة 105 من صناعة إيدين فيسكا، بعدما استلم جناح المنتخب الوطني تمريرة الأخير في منطقة الجزاء، مسددًا الكرة بقوة في شباك جنتشليربيرليجي.

وبذلك، قاد محمود حسن تريزيجيه، طرابزون سبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس تركيا بعد 120 دقيقة أمام جنتشليربيرليجي.