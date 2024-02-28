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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سفير اليابان يتفقد مركز الكلى ومبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة

سفير دولة اليابان
سفير دولة اليابان خلال تفقده المراكز الطبية بجامعة المنصورة
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تفقد الدكتور أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وحرمه الدكتورة ريكو أوكا عدد من المنشآت الطبية داخل جامعة المنصورة خلال زيارتهم للجامعة لمناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اليابانية فى اطار استراتيجية الجامعة لتفعيل وتوطيد الشراكات الدولية.

رافق سفير دولة اليابان وحرمه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف يومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية.

وتفقد سفير دولة اليابان وحرمه مركز الجهاز الهضمى وتجهيزات مبنى زراعة الكبد الجديد والخدمات الطبية للمركز بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف العام على زراعة الكبد، الدكتور حلمى عزت مدير المركز وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمركز.

 كما تفقدا مركز جراحة الكلى والمسالك البولية واستقبلهما خلال الزيارة الدكتور محمد غنيم مؤسس المركز، والدكتور باسم صلاح مدير المركز.

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رئيس جامعة المنصورة يستقبل سفير اليابان فى مصر لبحث سبل التعاون

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