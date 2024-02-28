تريزيجيه يقود طرابزون لمواجهة بلدية إسطنبول بكأس تركيا

يقود محمود حسن تريزيجيه لاعب لمنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق طرابزون سبور، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بلدية إسطنبول، بعد قليل على ملعب "شينول جونيش"، ضمن منافسات مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس تركيا .

جاء تشكيل فريق طرابزون كالتالى:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

خط الدفاع: أوموت جونيس – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي - توماس مونييه

خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – باتيستا ميندي – أنيس برادهي

خط الهجوم: إيدين فيسكا – بول أوناتشو – تريزيجيه.



وتأهل فريق طرابزون سبور الى الدور بعد تغلبه على جنتشليربيرليجى بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب استاد إريامان ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات كأس تركيا للموسم الحالي 2023-2024.