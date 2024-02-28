محافظ كفر الشيخ: تحرير 5 محاضر مخالفات تموينية بالحامول

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة بالحامول بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر من بينها " 2 محضر لحوم مجهولة المصدر ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية و2 محضر عدم إعلان سعر"، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.