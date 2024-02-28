تأجيل محاكمة عامل وحفيده لاتهامهما بقتل شخص في بنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة عامل وحفيده، لاتهامهما بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد بسلاح أبيض بطعنة بالصدر أودت بحياته، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، للدور الثالث من شهر مايو لسماع المرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4252/ 2023 لجنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلي شمال بنها، بإتهام "عبد الله ا ع" 42 - المهنة مبلط سيراميك ومقيم كفر العرب مركز بنها قليوبية، و"محمود م ع"، لأنهما بتاريخ 23 / 3/ 2023 بدائرة مركز بنها قتلا المجني عليه "محمد جمال حمود سليمان حمود" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواه: فما أن ظفر به، المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم ما تبعه بإشهار سلاح أبيض مطواه - في وجهه ملوحًا به في مواجهته وما أن تمكن منه حتى إنهال عليه ضربًا.

وكال المتهم الأول قرية بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من آذره بأن أعقبه برشق المحلي عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض بغير ترخيص مطواه، وحالا وأحرزا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص حجارة.