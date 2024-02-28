السيسي عن صفقة رأس الحكمة: "صادقين معاكم ومش بنخبي حاجة"

كشف الرئيس السيسي، تفاصيل مهمة عن صفقة رأس الحكمة، قائلا: «نحن حريصين أن نكون صادقين معاكم ومش بنخبي حاجة عن أي مشروع»، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف كل التفاصيل عن هذا المشروع ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى أن يسعدنا الأشقاء الإماراتيين بإتمام المشروع في أسرع وقت ونسعد بما نراه على أرض الواقع.

وتابع أنه ليس من السهل وضع 35 مليار دولار خلال شهرين على مستوى العالم، وهذا شكل من أشكال الدعم من أشقائنا الإماراتيين، موضحا ”أشقائنا في الخليج دائما يقفون بجانبنا ولكن هذا الموقف مهم لصعوبة الوضع في مصر منذ 4 سنوات".