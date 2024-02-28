إصابة مواطنين في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدينة الفيوم الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدينة الفيوم الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.