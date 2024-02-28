برلماني: كلمة السيسي بـ"قادرون باختلاف" رسالة إنسانية وسياسية لتغيير النظرة لهذه الفئة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، رسالة إنسانية وسياسية من أعلى سلطة بالدولة، بتغيير النظرة لهذه الفئة وزيادة الاهتمام بأصحاب الهمم.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن تسليط الضوء باحتفالية قادرون باختلاف، على معاناة الأشقاء الفلسطينيين، دليل على إنسانية الرئيس السيسي، ودعمه المستمر لكافة قادرون باختلاف من المصريين ومن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لأول مرة عهد الرئيس السيسي يكون لذوي الهمم، وهم بالملايين، كل هذه الحقوق وزيادة الاهتمام وحفظ حقوقهم عبر قوانين وتشريعات واضحة في الدولة المصرية.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس تهدف إلى تحقيق الدمج والشمولية من كافة المستويات لأصحاب الهمم.. بداية من المستوى الإنساني والحقوقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب وحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحرص على توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الهمم، وأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة.

ولفت النائب علاء عابد، إلى دور المجتمع في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الهمم.