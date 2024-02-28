إصابة 11 عاملًا بحادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة

أصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من أجسادهم جراء اصطدام ميكروباص يحمل عمالًا بالرصيف على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، في الكيلو متر 47 بمنطقة شرطة النوبارية، تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادثة، استلم اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع اصطدام ميكروباص يحمل عمالًا بالرصيف، ونتج عن ذلك إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

وعلى الفور، توجهت الجهات الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادثة. وبعد الفحص، تبين أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم المصابون: رضوى عادل محمد (18 عامًا) وتعاني من كدمات في جسمها، وأمل أحمد عبد المنعم (47 عامًا) وتعاني من كدمات في جسمها، وأحلام صابر عبد المنعم (21 عامًا) وتعاني من كدمات في جسمها، وحبيبة محمد عبد الرسول (19 عامًا) وتشتبه في إصابتها بارتجاج، وجنى سيد أحمد (14 عامًا) وتعاني من كدمات في جسمها، وشمس حسن محمد (19 عامًا) وتعاني من جرح خطير في ساقها اليمنى، وكرم مصطفى محمد (20 عامًا) وتشتبه في إصابته بارتجاج، وحسن إسماعيل محمد (41 عامًا) وتعاني من جرح خطير في ذراعه اليمنى، ومريم محمد سعيد (28 عامًا) وتشتبه في إصابتها بكسر في ذراعها اليمنى، وهالة عمران أحمد (53 عامًا) وتعاني من كدمات في جسمها، وإلهام حسن إسماعيل ( 17 عامًا ).

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.