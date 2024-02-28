"أسرار النجاح" على مائدة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بطور سيناء

استضافت مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وجرى إلقاء محاضرة حول “أسرار النجاح”، بمشاركة العشرات من طلاب المدرسة من مختلف الصفوف الدراسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية، وكان في استقبال الفريق القائد عصام إبراهيم، مدير المدرسة.

يأتي اللقاء ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/ 2024، وهدف إلى التعرف على أسرار أهل النجاح، والطريقة الفعالة للمذاكرة، والطرق والاستراتيجيات التي نستعملها للمذاكرة بشكل أفضل.

وأكد فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، في المحاضرة أن الناجحين أناس عاديين جدًا، وحياتهم فيها تقصير واخفاقات وضياع، ولكنهم يحسنون جيدًا كيفية التعامل مع كل هذه الأشياء، كما أكد أن النجاح حال وليس صفة، يستمر بمواجهة المشكلات، وينتهي بالهروب منها، يستمر بالتعامل مع الأخطاء، وينتهي بعدم الاعتراف بها وإنكارها، وجمع أسرار النجاح في خمسة أسرار وهي: الاعتراف بالتقصير وعدم اختلاق الأعذار، والاعتذار عند الخطأ وعدم الخجل، والسؤال عند عدم الفهم واختلاط الأمور، وعدم التردد في تعديل المسار في حالة سلوك طريق خطأ، وأخيرًا القيام بكل عزة وإصرار في حالة الفشل أو الانتكاسة.

كما جرى في ختام المحاضرة استعراض مسابقة “مواهب مصرية” التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعقد فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، جلسة نقاشية موسعة، مع الأخصائيين ومشرفي النشاط بالمدرسة، تضمنت الجلسة مناقشة آليات تفعيل وتنفيذ مسابقة “مواهب مصرية” والبرنامج الزمني للمسابقة.

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن المسابقة تستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

وأشار إلى أن المسابقة فرعين مسابقة “الخضراء في العلوم والتكنولوجيا” والتي تهدف إلى تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

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