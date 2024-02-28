سرفيس الجيزة: ضبط 12 سيارة تقطع خط السير بالطالبية

شنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس بالجيزة، حملة مكبرة لمحاربة تقطيع خط السير ومتابعة تطبيق التعريفة المقررة وعدم الزيادة على الركاب في المواصلات، وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وتمكنت الحملة بشارع فيصل بالطلبية من ضبط 12 سيارة غير ملتزمة بخط السير وضبط سيارة آخرة بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

بمتابعة وإشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومحمد عناني نائب رئيس السرفيس وصابر علي نائب رئيس السرفيس والحسيني عويس مشرف حملة ميدان الجيزة وطارق حمدي مشرف حملة الجيزة والادارة العامة للمرور الجيزة بقيادة اللواء عادل هندى مساعد مدير المرور يرافقه النقيب فوزى جاد والأمين هانى أبو شنب، والأمين عمرو رزق.