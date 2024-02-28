السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن عدوان الاحتلال على غزة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا، خلال فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء الفيلم بعنوان، من غزة.. على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، والذي يعرض الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشارك الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي في الفيلم الذي يجسد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وروى مجموعة من المصابين الفلسطينيين ما مروا به في قطاع غزة من أحداث مأساوية بسبب العداون، ورصد الفيلم جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين وإرسال المساعدات.

وتحدث الفيلم التسجيلي عن المساعدات المصرية لقطاع غزة وتقديم الخدمة الطبية لأهالينا من قطاع غزة على الأراضي المصرية .