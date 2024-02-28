برلماني: إنجازات غير مسبوقة لقادرون باختلاف فى عهد الرئيس السيسى

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى "قادرون باختلاف" اهتمام خاص، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات إضافة للتشريعات التى جاءت استجابة القيادة السياسية والتى تساهم فى انهاء التهميش عن فئة غالية من المجتمع المصرى، ظلت منسية لعصور طويلة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على حضور كل الفعاليات الخاصة بـقادرون باختلاف، واليوم أكد خلال حضور النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، على تقديم كل الدعم من قبل الدولة لهم، وأنهم جزء أصيل من المجتمع المصرى، ودمجهم فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة أظهر للجميع الامكانيات والقدرات التى يمتلكونها دون غيرهم.



وأضاف النائب إبراهيم الديب، أن إنجازات الدولة فى ملف قادرون باختلاف تنوعت فى كافة القطاعات، بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.

وأوضح الديب، أن القيادة السياسية وجهت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، وضمان دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، حيث تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشروع رقمنة المناهج، كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبياً وجمركياً على السيارات المستخدمة منهم شخصياً وتخفيضاً نسبته 50% في وسائل النقل والمواصلات، وإعلان الرئيس تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا:" كل هذه الإنجازات ساهمت بقوة فى حصول قادرون باختلاف على حقوقهم المنصوص عليها فى القانون والدستور ودمجهم فى المجتمع بشكل كامل".