اليوم.. السيسي يشهد النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف»

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي بالقاهرة الجديدة وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا كبيرًا بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوضع الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية " قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وأعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية من قبل عن بدء اختيار القصص الملهمة للمشاركة في احتفالية “قادرون باختلاف” النسخة الخامسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلًا: الإلهام أساس قدراتنا إن كنت بطلًا متفوقًا رياضيًّا أو ثقافيًا أو فنيًّا أو في أي مجال وتمتلك قصة تستطيع أن تلهم حياة الآخرين فأنت في المكان المناسب.

وأوضح الاتحاد في بيانه: نتمنى مشاركتكم معنا بإرسال قصص نجاحكم الملهمة حيث سيتم اختيار أفضل القصص الملهمة للمشاركة معنا باحتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية.