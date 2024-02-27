بطلب من الجزائر و3 دول أخرى.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأمن الغذائي في غزة

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن مجلس الأمن الدولي، يعقد مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول الأمن الغذائي في غزة، وذلك بطلب من الجزائر وثلاث دول أخرى.

وأضافت الوزارة الجزائرية - في بيان اليوم - أن هذه الجلسة المفتوحة سوف تعقد بعد طلب تقدمت به كل من الجزائر وغيانا وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.