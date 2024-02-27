الأمن يضبط المتهمين بسرقة كابينة كهرباء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً واقعة سرقة باب كابينة كهرباء بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية.. وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.