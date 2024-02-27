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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بسرقة كابينة كهرباء في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً واقعة سرقة باب كابينة كهرباء بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى لواقعة سرقة كابينة كهرباء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين – مقيمين بمحافظتى القاهرة -القليوبية.. وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما تاجر خردة "سئ النية" - مقيم بالقاهرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة  التحقيق. 

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي فيس بوك سرقة كابينة كهرباء مدينة نصر بالقاهرة