محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث سبل تنفيذ زيادة أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية بالوحدات المحلية بالمحافظة، طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديدة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بنظام اليومية والمؤقتينوذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء مراكز ومدن وأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، مديري عموم "الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الحسابات العامة، وإدارة الموارد البشرية" والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، من أجل تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة؛ وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ صرف الزيادة الجديدة المقررة للعاملين المؤقتين وعمال اليومية.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم للنظافة والإسكان والإشغالات ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها؛ من أجل الاستفادة منها بشكل عاجل في أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية ومن ثم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية.

وأكد "بشارة" ضرورة عدم تأخير أجور العاملين المؤقتين وعمال اليومية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، شدد بشارة على رؤساء المراكز والمدن بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين؛ حفاظًا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط.