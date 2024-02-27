الخميس.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرض من أعماق البحر الأحمر

أعلنت مكتبة الإسكندرية للدراسات الهلينستية، افتتاح معرض “صدى من الأعماق: حطام السفن التاريخية في البحر الأحمر”، يوم الخميس 29 فبراير 2024، الساعة 10,00 صباحًا، بقاعة المجد المدخل الرئيسي لمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

يتيح المعرض للزوار الكثير من الفرص للتعرف على أعماق التراث الثقافي الغارق تحت مياه في البحر الأحمر، من خلال تجربة الغوص ومشاهدتها أثناء المعرض، والتي تعرض على الشاشة عشرة مجسمات ثلاثية الأبعاد لسفن غارقة مشهورة في البحر الأحمر، وهما: كارناتيك عام 1862، ـكينغستون 1871، يوليسيس عام 1871، دنرافين 1873، ثيستلجورم 1940، كيمون- إم 1952، ـكريزولا-ك 1954، الـمنيا 1956، سالم إكسبرس 1966، وجيانيس-دي 1969.

هذا بجانب وجوج صور لبعض السفن الغارقة، وعمل جولة افتراضية حول حطام سفينة ثيستلجورم، وتلقي سفن البحر الأحمر الغارقة الضوء على التاريخ البحري والتجاري والعسكري الممتد خلال العقود السابقة، ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

ويلقي الدكتور عماد خليل؛ أستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، محاضرة الافتتاح والتي تعتبر من المحاضرات المتاحة للجمهور بشكل عام، ويتم توفيرها باللغة العربية، وذلك بحضور هولجر بوس؛ متخصص في التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية الرئيسي.