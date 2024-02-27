فاجعة العاصفة دانيال تعيد الأحزان إلى صعيد مصر.. وأهالي «الصياد» بقنا يطالبون بإعادة رفات أبنائهم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية استغاثات للمسئولين من أهالي ضحايا حادث عاصفة دانيال بليبيا من محافظة قنا يطالبون بإعادة رفات أبنائهم.

وجاء ذلك حينما وجه أهالي قرية الصياد في قنا استغاثة للمسؤلين يطالبون بالمساعدة في عودة رفات أبنائهم ضحايا العاصفة دانيال التي وقعت في مدينة درنة بليبيا في شهر سبتمبر الماضي وراح ضحيتها 18 شخصا من القرية.

والتى أشارت إلى أنه خلال الأيام الماضية تم استخراج 10 جثث من قبورهم وضعهم داخل الثلاجات بحجة أن صاحب الأرض طالب بعودتها إليه ليستفيد منها وأن أسر الضحايا طالبوا باسترجاع ضحاياهم ودفنهم داخل مقابر قريتهم في نجع حمادي بقنا .

ولفتت الاستغاثة إلى أن السلطات بليبيا خاطبوهم بإجراء تحاليل وعدة إجراءات لاستلام الجثث وأنهم لا يعرفون كيفية السير في هذه الإجراءات، موجهين استغاثة عاجلة للمسئولين بمساعدتهم لتسهيل إجراءات عودة جثث ذويهم إلى أرض الوطن .

مما أدى إلى فاجعة كبيرة ألمت بأهالي قرية الصياد بمحافظة قنا جراء هذا الحدث يجمع أهالي القرية لاستقبال جثامين أبنائهم من مدينة درنة الليبية ليسيطر الحزن على أهالى القرية البسيطة التي يعمل مئات من أبنائها الشباب في ليبيا كعمال بناء من أجل مستقبل أفضل.