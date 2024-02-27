"الداخلية" تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (سوهاج – أسيوط –المنيا - الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية .. حيث أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن سوهاج

ضبط (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام فى 7 قضايا "مخدرات – سلاح" والسجن المؤبد فى قضيتين "سلاح ، إستعراض قوة") ، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش- 3 خزينة وعدد من الطلقات- 1,110 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 21 قضية متنوعة أبرزها " قتل – مخدرات – سلاح" ، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") ، وبحوزته (بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات- 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر لعقار "تامول").

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" ، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح").. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (18,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,670 مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.