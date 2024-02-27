وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم المتفوقين بمدرسة الشهيد "محمود ناجي"

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم المتميزين والمتفوقين دراسيا .

وفي كلمته وجه وكيل الوزارة الترحيب بضيوف المنصة والمعلمين وأولياء الأمور مؤكدا أهمية الشراكة الناجحة بين مجلس الأمناء ومديري المدارس التي انعكست بأثر طيب مثمنا جهودهم المبذولة في الميدان من دعم للمدارس، كما وجه الشكر لهيئة التدريس على جهودهم المبذولة والأثر البارز لنواتج التعلم علي الطلاب ، مشيرا إلى أن هذا المردود الإيجابي يساعدهم في المستقبل أن يكونوا على أرض صلبة .

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الدولة المصرية بتطوير المناهج . كما وجه الشكر لأولياء الأمور على تفاعلهم وتواصلهم مع المدرسة وحضور تلك الفاعليات ، كما وجه التحية للطلاب المتفوقين مؤكدا أن التفوق ليس قصرا على الدراسة إنما يتعدد حسب قدرات ومواهب كل طالب .

وفي الختام كرم وكيل الوزارة ، أوائل الطلاب المتفوقين والمتميزين للصف الأول والثاني الثانوي مؤكدا سعادته بتكريم أبنائه الطلاب لما بذلوه من جهد وتميز وتفوق في دراستهم ومشاركتهم الفعالة بالأنشطة المختلفة خلال الفصل الدراسي الماضي ، وعقب ذلك جرى تكريم طلاب الصف الثالث الثانوي المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة .

وفى نفس السياق كرم مجلس الأمناء بالإدارة الطالب عمر خالد سالم لحصوله على الطالب المثالي على مستوى المحافظة ، و أحمد سلام الأخصائي الاجتماعي كمسئول اتحاد الطلاب بالمدرسة وتكريم فتحي شحاتة مدير المدرسة لجهوده المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية ونشاطه الدؤوب مقدماً الشكر له ولجميع العاملين بالمدرسة

حضر التكريم أحمد غيث مدير الإدارة والمهندس عبدالسميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء طور سيناء والشيخ سليمان أبو بريك عضو مجلس أمناء طور سيناء والدكتورمحمود عبد البديع عضو مجلس أمناء طور سيناء و إبراهيم نايل عضو مجلس أمناء طور سيناء وعدنان توفيق رئيس مجلس أمناء المدرسة و إيهاب عبدالله مدير المجمع الإعلامي بطور سيناء وبعض أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

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