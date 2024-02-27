الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وعودة الارتفاع حتى آخر الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع مرة أخرى حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى سجلت أمس درجة حرارة 26 درجة مئوية وبهذا تكون أعلى درجة حرارة سجلت خلال شتاء 2024 حتى الآن.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هذه الدرجة خلال هذا الأسبوع.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 10، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمى والصغرى 15 درجة.