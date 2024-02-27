طقس الإسكندرية.. تكاثر السحب المنخفضة وسط سقوط أمطار متوسطة الشدة

تشهد محافظة الاسكندرية اليوم الثلاثاء، تساقطًا للأمطار المتوسطة على معظم أنحاء المحافظة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والمكثيفة التي حجبت أشعة الشمس منذ الصباح، وانخفاض بسيط في درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة، وسرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وجود انخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم، على أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأكمل البيان رصد صور عبر الأقمار الصناعية أمس، وجود منخفض جوي متعمق على غرب المتوسط مساره باتجاه اليونان، يصاحب هذا المنخفض سرعات عالية من الرياح وأمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على رصد أمطار ورفع حالة الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات وسيارات الشركة، مشيدا بجهود العاملين بالشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار واستمرارها في مواقع عملهم علي مدار اليوم في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها الإسكندرية.

وشدد على استمرار تمركز أكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.