جيرونا يكتسح فاليكانو بثلاثية ويطارد ريال مدريد في الدوري الإسباني

حقق جيرونا فوزًا ثمينا على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتيليفي" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

بعد شوط أول سلبي، نجح جيرونا في فك طلاسم المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الأول في الدقيقة 52.

ازدادت الأمور صعوبة على رايو فاليكانو بعد طرد لاعبه تشافاريا في الدقيقة 76، ليُصبح الفريق مُنقصًا من عدد لاعبيه.

استغل جيرونا النقص العددي في صفوف رايو فاليكانو، وسجل البرازيلي سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 90، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 95، ليُكمل ثلاثية جيرونا ويُقوده للفوز.

وبهذا الفوز، عزز جيرونا موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

