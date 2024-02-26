سوريا تؤكد رفضها القرارات الغربية الهادفة للتدخل في شؤون الدول

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن بلاده ترفض المحاولات الجماعية للغرب بهدف الاستفادة من آليات حقوق الإنسان وفرض قرارات مسيسة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معتبرًا أنها تهدف إلى تحقيق أجنداتها السياسية.

خلال كلمته في الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان، أشار المقداد إلى أن الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد أهل غزة تكشف عن الطابع العنصري لكيان الاحتلال، وتظهر ممارساته القائمة على الظلم والقهر، مؤكدًا على دعمها اللا محدود من قبل جهات تنادي بحقوق الإنسان والغرب.

وأكد المقداد على حق سوريا الشرعي في استعادة الجولان السوري المحتل بالكامل، ورفضها جميع التدابير التي تسعى إسرائيل لتعزيز وتثبيت احتلالها، بما في ذلك بناء المستوطنات، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981.

وأكد المقداد رفض بلاده للمساعي التي تقوم بها بعض الدول داخل مجلس حقوق الإنسان لفرض قرارات وآليات مسيسة تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية، مما يعرض مصداقية المجلس للخطر ويؤدي إلى تآكل المنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد المقداد بشدة على أن سوريا، رغم التحديات العديدة التي تواجهها، تستمر في التزامها بالعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بناءً على مبادئ الحياد والموضوعية، وبعيدًا عن التطبيق المزدوج والتسييس والانتقائية.