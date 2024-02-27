طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 21 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 21 12

رفح 20 10

رأس سدر 21 13

نخل 22 10

كاترين 16 3

الطور 23 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 9

رأس غارب 24 15

الغردقة 26 16

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 30 17

حلايب 26 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 10

سوهاج 23 11

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 15

