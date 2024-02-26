الدخاخني: استئناف عمليات القلب المفتوح بمستشفى بنها الجامعي

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، استئناف عمليات القلب المفتوح بعد تجديد كبسولة الجراحة الجديدة.

ونجح فريق طبي في أول استخدام لجناح العمليات الجديد في إجراء جراحة زراعة الشرايين التاجية في قلب مريض من لستة قوائم الانتظار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

أوضح مدير بنها الجامعي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الجراحة جرت بنجاح وخرج المريض للرعاية المركزة الملحقة بجناح العمليات ومازال يتلقى علاجه لحين توفير مكان بالقسم الداخلي لنقله إليه، وذلك نظرا لأن القسم الداخلي مازال تحت التأسيس ولم يتم الانتهاء منه.

في سياق متصل وجه أعضاء مجلس قسم جراحة القلب والصدر الشكر إلى رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وكل فريق إدارة المستشفيات على مجهوداتهم الكبيرة في تطوير العمليات الفترة السابقة وكل عمليات التطوير الجارية في المستشفيات، راجين استكمال توفير الغرف الخدمية الملحقة بجناح العمليات، وكذلك استكمال أعمال البنية الأساسية للقسم الداخلي حتي يتسني اجراء العمليات بانتظام الفترة القادمة والتمكن من القضاء على قوائم الانتظار بصفة دائمة وعدم الاضطرار لتأجيل أو تحويل أي حالات خارج المستشفيات لتحقيق راحة المرضى.