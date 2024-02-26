وزير الشباب يشهد نهائي دوري كرة القدم للصم بنين ودوري منتخبات كرة السلة بنات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية لدوري منتخبات مراكز الشباب للصم بنين، بين فريقي محافظتي البحيرة والإسماعيلية، والمباراة النهائية لدوري منتخبات لسلة بنات بين القاهرة والجيزة، والذي يُنفذ من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي لقدرات والهمم، مشيرًا إلي إهتمام الوزارة بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "نعمل على دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".

وأوضح الوزير أن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات.

تجدر الإشارة إلي أنه تم تنفيذ دوري كرة السلة للصم بنات - النسخة الثالثة - داخل مراكز الشباب بإجمالي عدد مشاركين بدءً من التصفيات التمهيدية حوالي (٤٠٠٠) مشارك من ذوي الإعاقة السمعية من (١٥) محافظة، كذلك تم تنفيذ دوري كرة القدم للصم بنين - النسخة السادسة - داخل مراكز الشباب بإجمالي عدد مشاركين بدءً من التصفيات التمهيدية حوالي (۱۰۰۰۰) مشارك من ذوي الإعاقة السمعية من (۱۹) محافظة.

جاءت نتائج دوري كرة القدم للصم بنين: المركز الأول الإسماعيلية، والمركز التاني البحيرة، وعلي مستوي دوري كرة السلة للصم بنات: حققت محافظة القاهرة المركز الأول، ومحافظة الجيزة المركز الثاني، وبني سويف المركز الثالث.