حلو الكلام.. انتظرني  هنا  مع الليل

انتظرني هنا مع الليل.. إنّي

أنا في صدركَ المحطَّم سِرُّ

هكذا قالتِ الشقيّةُ واللَّيْ

لُ على صدرها أنينٌ وشِعْر

واهتزازٌ كأنّه قُبَل العُشّا

قِ، لم يحمِها حجاب وسترُ

ولها نظرةٌ كأنَّ بقايا

من وداع على الجفون تمرّ

نعسةٌ، وانتعاشة.. وهنا الشَيْ

ءُ الذي قيل عنه للناس: سِحر!

وابتهالٌ كأنّه غُربة الطَّيْـ

ـرِ، لها في سمائم البِيد سَيْر

ولها رعشةٌ كما انتفضتْ كأ

سٌ بكفّي، فكلُّها ليَ سُكْر

زمّارتي في الحقول كم صدحتْ

فكدتُ من فرحتي أطيرُ بها!

الجَدْيُ في مرتعي يراقصُها

والنَّحْل في ربوتي يُجاوبُها

والضَّوْءُ منْ نشوةٍ بنغْمتها!

قد مال في رَأْده يُلاعبُها

رنا لها من جفون سَوْسنَةٍ

فكاد من سَكرةٍ يُخاطبُها

نفختُ في نايها فطَرَّبني

وراح في عُزلتي يُداعبُها

يُغازلُ الروحَ من ملاحِنِهِ

بخَفْقَةٍ في الضُّحَى تُواثبُها

محمود حسن اسماعيل