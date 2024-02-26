120 مليون دولار حصيلة "Bob Marley: One Love" عالميًا

يواصل فيلم الموسيقى والدراما "Bob Marley: One Love" من بطولة كينجسلي بن أدير، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 120 مليون دولار، جمع منهم 71 مليونا في السينمات الأمريكية و49 مليونا في السوق الأجنبية. ومن المقرر عرض الفيلم في 22 فبراير بالسينمات المصرية.

يعد فيلم "Bob Marley: One Love" فيلمًا غريبًا لأنه يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم.

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية.