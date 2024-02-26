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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مدونة السلوك الوظيفي بكلية دار العلوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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 نظمت إدارة المواهب بكلية دار العلوم جامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "السلوك الوظيفي: الأهمية والتطبيق" حاضر خلالها الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الاثنين بحضور مديري الإدارات والعاملين بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية دار العلوم،

في مستهل كلمته أكد الدكتور تامر مجدي أن الهدف من الندوة هو التعرف على أهمية مدونة السلوك الوظيفي، وأهم القواعد والأطر الحاكمة، وكيفية التطبيق للمدونة والاستفادة منها في تطوير وتحسين الجهاز الإداري.

كما تحدث عن رؤية وأهداف المدونة، مشيرًا إلى الإطار الموضوعي للمدونة الذي ينقسم إلى تعهدات الجهاز الإداري للدولة “ميثاق المواطن” والتزامات جهة العمل تجاه الموظف، والتزامات الموظف العام والتي تتضمن الولاء والإخلاص للوطن، واحترام الدستور والقانون، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، والالتزام بجودة تقديم الخدمة، والمحافظة على المال العام والممتلكات والموارد العامة.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات للدكتور تامر مجدي.

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