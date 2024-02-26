بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو

تلقى مسئولو نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الفريق السماوي دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة من مازيمبي بثلاثية في الجولة الماضية، كما خرج فريق نواذيبو الموريتاني ايضا من نفس الدور.

و تقرر أن تقام المباراة في الثالثة من عصر السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

ويدير المباراة، طاقم حكام من رواندا بقيادة الحكم صامويل أوكوندا، ويعاونه دودوين موتيمانا المساعد الأول، وديديه إيشيموي المساعد الثاني، وجون كلود إيشيموي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب الحكام ووريتا هاييلو من أثيوبيا، ومراقب المباراة سايكا تيني من كوت ديفوار، والمنسق الأمني ليديا ياكو من غانا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر من مصر.