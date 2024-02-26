"المهندسين" تبدأ مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات بكلمة النبراوي

تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بالشكر للجمعية العمومية لنقابة المهندسين والقضاء المشرفين على انتخابات التجديد النصفي، وأعضاء المجلس الأعلى.

وبدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي، بالوقوف دقيقة لتحية السلام الجمهوري.

وبدأ المؤتمر الصحفي منذ قليل بمقر النقابة العامة للمهندسين، بالطابق السادس بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بوسط القاهرة، للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.

واكدت مصادر لـ“البوابة نيوز”، أن أبرز الفائزين، بشعبة الميكانيكا المهندس محمد عصران، وعزة إبراهيم.

وكانت أجرت نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية يوم الجمعة الماضية انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بالاضافة لسبع شعب فرعية.

وقد أعلنت النقابة الفرعية بالقاهرة اسماء الفائزين أمس الأحد.