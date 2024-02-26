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الإثنين 26 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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كيلو اللحم البلدي بـ 320 جنيها.. أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أتاح معرض "أهلا رمضان" في مدينتي البدرشين والحوامدية بمحافظة الجيزة، كل المنتجات والسلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لـ25 %، حيث يقام المعرض على مساحة ألفي متر، ويشارك فيه عدد كبير من المعارضين في مجالات المواد الغذائية واللحوم واليمايش يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وتعرض البوابة نيوز قائمة اسعار السلع الغذائية بمعرض اهلآ رمضان بالجيزة وجاءت اسعار السلع داخل المنفذ كالاتي 
لحم بلدي ٣٢٠ جنية للكيلو
– سكر ٢٧ جنية 
– ارز من ٣٠ الي ٣٤ جنية
– مكرونة ٢٨ جنية للكيلو
– زيت خليط ٧٠ جنيه للتر 
– السمن ١٣٥ لعدد ٢ كيلو 
– قمر الدين ٦٥ جنية ٤٠٠ جرام 
– بلح جاف ٢٠ جنية ٧٠٠ جرام
– بلح اسواني ٤٠ جنية 
- حلاوة طحينية ٩٠ جنية للكيلو 
– الصلصلة ١٦ جنية ٣٦٠ جرام 
– الشاي ٨ جنية ٤٠ جرام 
– دقيق ٢٨ جنيه للكيلو"

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