وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين

زار محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وحضر طابور الصباح واستمع لفقرات الإذاعة المدرسية وأداء تحية العلم وأشاد بنظافة المدرسة وانتظام حضور الطلاب ومعلميها، وشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، بجانب تكريم عدد من المعلمين.

وفى كلمة القاها وكيل الوزارة أعرب فيها عن سعادته بالتواجد دائماً للمشاركة في الفاعليات الخاصة بالمدرسة وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين مؤكدًا سعادته بتكريم أبنائه الطلاب على تفوقهم وما بذلوه من جهد وتميز في دراستهم ومشاركتهم الفعالة بالأنشطة المختلفة خلال الفصل الدراسي الماضي .

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمدير المدرسة عصام احمد إبراهيم ، والمعلمين على حسن تنظيم الحفل واثنى وكيل الوزارة الشكر لمجلس الأمناء وأولياء الأمور لاهتمامهم بمشاركة نجاح وتميز أبنائهم وبناتهم ، موضحًا أن الطالب المتفوق هو نتاج أسرة متماسكة متعاونة وعلينا جميعا رعاية المتفوقين والمتفوقات، فمصر تنتظر منهم الكثير وهم الأمل في المستقبل .

وفي كلمته وجه وكيل الوزارة الترحيب بضيوف المنصة والمعلمين وأولياء الأمور مؤكدا على الشراكة الناجحة بين مجلس الأمناء ومديري المدارس التي انعكست بأثر طيب مثمنا جهودهم المبذولة في الميدان من دعم للمدارس، كما وجه الشكر لهيئة التدريس على جهودهم المبذولة والأثر البارز لنواتج التعلم علي الطلاب، مشيرا أن هذا المردود الإيجابي يساعدهم في المستقبل أن يكونوا على أرض صلبة .

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الدولة المصرية بتطوير المناهج التي بدأت منذ 6 سنوات حتى اليوم لينعكس ذلك على شخصية الطفل المصري في ضوء ما يشهده في الوقت الحالي من تحديات وثورات معرفية وتكنولوجية .

وعقب ذلك جرى تكريم الطلاب المتوفقين للفصل الدراسي الأول للصف (الأول والثاني والثالث) الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023/2024

وفى نفس السياق جرى تكريم هيثم محمد مختار أخصائي صحافة؛ لحصول المدرسة على المركز الأول في الحديث الصحفي الإلكتروني على مستوى المحافظة، و الطيب عبدالله محمد أخصائي اجتماعي؛ لحصول المدرسة على مسابقة الطالب المثالي على مستوى المحافظة وميلاد عبد الملاك خيرالله؛ لدوره البارز في تعاونه مع إدارة المدرسة

وشهد الحفل الشيخ إبراهيم أحمد عضو مجلس أمناء الإدارة وأحمد رضوان رئيس مجلس أمناء المدرسة و صلاح محسوب مدير إدارة التعليم الإعدادي بإدارة طور سيناء و هاني شحاتة موجه التربية الاجتماعية بإدارة طور سيناء.

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