"صحة الأسرة والمجتمع في ضوء رؤية مصر 2023" المؤتمر العلمى الثانى عشر بتمريض عين شمس

نظم قسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض جامعة عين شمس مؤتمره العلمي الثاني عشر بعنوان " صحة الأسرة والمجتمع فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠"، أمس الأحد، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سحر موسى سليمان، عميد الكلية، سهام جرجس راغب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و اشراف أميمة محمد عصمت رئيس القسم.

تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية منها التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى إطار تحقيق الصحة الجيدة للأسرة والمجتمع ، كما ناقش دور الذكاء الاصطناعي فى المجال ودور البحث العلمي فى الارتقاء به.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على تحقيق الصحة والرفاهية التامة للأسرة والمجتمع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ، ويسعى لتصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة التى تؤثر بالسلب على صحة الأسرة والمجتمع ، وتعزيز الوعي الأسرى فيما يتعلق بالفحص الذاتي للثدي والصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسياً وخدمات تنظيم الأسرة.