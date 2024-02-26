محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى طوخ شهر يونيو المقبل

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد جلال رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة مستشفى طوخ العام وحميات طوخ وبهتيم للجراحات التخصصية التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي .

حيث بدأ الجولة بتفقد مستشفى طوخ العام، وذلك للاطلاع على سير العمل في إنشاء المستشفى ومتابعة آخر التطورات، حيث اطلع على الأعمال الإنشائية الجارية في مختلف الأقسام، بما في ذلك قسم الطوارئ، وغرف العمليات، وقسم العناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية، والمعامل، والصيدليات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً أن مستشفى طوخ العام يُعد مشروعاً ضخماً سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مدينة طوخ والقرى المجاورة .

وأوضح المحافظ أن المستشفى ستقدم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات ويحتوى الطابق الأرضي علي العيادات الخارجية (13 عيادة ) - 2 عيادة أسنان - قسم الطوارئ - الصيدلية - قسم الأشعة ( 2) أشعة سينية - أشعة مقطعية - رنين مغناطيسي - 2 موجات فوق صوتية - قسم العلاج الطبيعي ويحتوي الطابق الأول على قسم الغسيل الكلوي بعدد 20 سرير ( 19 سرير - سرير عزل ) - عناية مركزة أطفال ( 4 أسرة - سرير عزل ) - عناية مركزة ( 12 سرير - سرير عزل ) - رعاية متوسطة ( عدد 5 أسرة ) - قسم المعامل ( عدد 4 معامل ) - قسم قسطرة القلب - قسم العمليات ( عدد 4 غرف عمليات ) ويحتوي الطابق الثاني على قسم النساء والولادة ( غرفة عمليات قيصرية - غرفة ولادة طبيعية - 22 سرير ( 21 سرير إقامة وسرير عزل ) - عدد 15 حضانة مبتسرين وحضانة عزل - وحدة تمريض 14 سرير ( 13 سرير وسرير عزل ) - مدرسة تمريض ومدير المستشفى ونائب المدير والسكرتارية، ويحتوي الطابق الثالث على وحدة تمريض 23 سرير ( 22 سرير وسرير عزل ) - سكن طبيبات وتمريض 21 سرير - سكن الأطباء ممرضين 22 سرير - إدارات - ومدرسة تمريض .

كما تحتوي المستشفى على عدد من الوحدات الإدارية من بينها المطبخ - المغسلة - التعقيم المركزي - المشرحة - مفرمة نفايات - مدرسة تمريض وغرف خدمات محولات - لوحات الكهرباء الرئيسية - المولد وغرف الأمن - ورش - مخازن - خزان الحريق - انتظار سيارات - انتظار سيارات إسعاف - خزان أكسجين .

كما ستضم المستشفى أقساماً متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل .

وأكد المحافظ أن مستشفى طوخ العام ستكون جاهزة للافتتاح خلال آخر شهر يونيو المقبل ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الطاقم الطبي والفني المؤهل لتقديم أفضل الخدمات للمرضى .

وتوجه المحافظ بالشكر إلى جميع العاملين في مشروع إنشاء مستشفى طوخ العام على جهودهم المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

وخلال الجولة تفقد المحافظ سير العمل بمستشفى حميات طوخ للاطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة إليهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تفقد المحافظ الإستقبال والطوارئ ومعمل التحاليل الطبية ثم تفقد عدد من غرف الإقامة والعناية المركزة للاطمئنان على المرضى، حيث استمع المحافظ من السيد وكيل وزارة الصحة عن ماتم تطويره موخراً بالمستشفى، حيث تم تركيب جهاز أشعة مقطعية إضافة الى الأشعة العادية والسونار .

واختتم الجولة بتفقد مستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة التابعة للتأمين الصحي بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة والتي تضم ١٧ سرير رعاية مركزة تخدم مرضى جراحات القلب للأطفال، مركز السمعيات والتخاطب، والأقسام الداخلية للقلب المفتوح وجراحات العيون وزراعة القوقعة بإجمالي ٨٥ سرير .

وفي ذات السياق، تفقد الهجان أقسام الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وقسم الأشعة والمعمل وبنك الدم للوقوف على مخزون الدم ومشتقاته، إلى جانب تفقد تطوير قسم المغسلة ضمن أعمال رفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى لتحقيق أعلى معايير النظافة والأمان، بالإضافة إلى تفقده مكتب دخول المرضى، واستمع المحافظ لآراء المرضى للإطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى .

ومن جهة أخرى تابع الهجان أحوال النظافة العامة للمستشفى وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى وانضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين، بالإضافة إلى متابعة التجهيزات الطبية والتأكد من أن جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى تعمل ولا توجد أعطال .

وخلال جولته استمع المحافظ لشرح من الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور أحمد مجدي مدير المستشفى عن نوعية الخدمات المقدمة ومشاريع التطوير القائمة بالمستشفى والتي تخدم جمهور عريض من المواطنين، وتابع المحافظ نسب الإشغال في الأقسام الداخلية والرعايات، وسير العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الطبية الحرجة، مشيداَ بمجهودات المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى جراحات القلب المفتوح للأطفال وزراعة القوقعة وجراحات العيون، حيث أجرت المستشفى ١٦٥٠ عملية في جراحات القلب المفتوح للأطفال، و١٤٠٠ عملية زرع قوقعة، بالإضافة إلى ١٤٦٠٠ عملية لمرضى جراحات العيون، بإجمالي ١٧٦٥٠عملية منذ بدء المبادرة في ٢٠١٨، مؤكدا أهمية المستشفى نظراَ لتخصصها في إجراء الجراحات لمرضى الأطفال، ولموقعها الجغرافي الذي يخدم عدد كبير من السكان.

كما تابع المحافظ حصول المستشفى على الإعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكونها أول مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي بالمحافظة تجتاز المعايير الموضوعة من هيئة الاعتماد، مشيداَ بمجهودات الفرق وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وفي ختام جولته أكد محافظ القليوبية، على إهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، حيث يجري تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرصاً من الدولة المصرية على تحقيق الصالح العام للمواطنين، مؤكداَ على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين .