الخميس.. حفل كورال بمركز إبداع قصر الأمير طاز

يقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة حفل كورال مركز إبداع الأمير طاز؛ في إطار فعاليات وأنشطة مركز إبداع قصر الأمير طاز الثقافية والفنية والتابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

ويعتبر قصر الأمير طاز أحد المراكز الإبداعية المصرية الهامة والتابعة لصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وهو من بين ما تزخر به القاهرة من تحف معمارية قديمة، وهو جوهرة مخفية منذ القرون الوسطى لا يعرفها كثيرون.

يقع بشارع السيوفية على بعد أمتار قليلة من قلعة صلاح الدين، شيد القصر عام 1352 ميلاديا وتصفه المصادر المعاصرة له بأنه كان قصرا مشيدا وإسطبلا كبيرا، حيث كان عند إنشائه عبارة عن فناء أوسط كبير مخصص كحديقة للقصر، وتتوزع حوله باقي المباني.