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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

اتحاد "كتاب مصر" يستعد بأنشطة ثقافية في مقره بالقلعة طوال شهر رمضان المبارك

اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
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عقد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد الدائم بالقلعة. 

وناقش الأعضاء عددا من القرارات ووقع اتفاقيات مع بعض الجهات الثقافية والجامعات المصرية، إلى جانب بحث إقامة النقابة العديد من الأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الصالون الثقافي الدائم للنقابة بحضور بعض الوزراء والمسئولين بالمقر الدائم لاتحاد كتاب مصر بالقلعة.

وأعلن المجلس في اجتماعه رفع قيمة التغطية العلاجية لكل عضو إلى 60 ألف جنيه سنويا، مع رفع تغطية الأمراض المزمنة إلى 500 جنيه.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وأعضاء هيئة المكتب الشاعر مختار عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والشاعر السيد حسن أمين الصندوق.

اتحاد كتاب مصر أنشطة ثقافية شهر رمضان المبارك